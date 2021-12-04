Google'a 'Baklava kimin?' çıkışı! Yunanistan ve Türkiye sorusu sorulunca şok oldular...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google ve YouTube yetkililerinin şoka uğradıkları ilginç bir "baklava" imtihanı yaşandı.

Komisyonda Google ve YouTube yetkilileri, arama sonuçlarının sorgularla alakalı olup olmadığını değerlendirmek için toplu ve anonimleştirilmiş etkileşim verilerinin kullanıldığını, bu verilerin makine öğrenimi sistemlerinin alaka düzeyini daha iyi tahmin etmesine yardımcı olan sinyallere dönüştürüldüğünü belirterek, "baklava" örneğini verdiler. Yetkililer şunları kaydetti:

"Mesela 'baklava' kelimesini aradığımızda muhtemelen sadece içinde 'baklava' kelimesi geçen 'web' siteleriyle karşılaşmak istemezsiniz. Burada algoritma 'baklava' arandığında yine anonim veriler üzerinden faydalı olabilecek bilgileri tespit etmeye çalışıyor ve bu anahtar kelimeden yola çıkarak tarif, nereden sipariş verebileceğiniz, belki baklava yapım videoları olabilir. Ben bu toplantıya hazırlanırken, aslında "baklava"yı aradığımda Google'da 'Baklava hangi ülkenindir?' sorusu çıkıyor ve altında 'Türkiye'nin olduğu tescillenmiştir' cevabı da görünüyor."

‘Google'ın yalancısıyım’

Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın "Yunanistan’da da 'Yunanistan'ın olduğu tescillenmiştir' diye cevap çıkıyor" şeklinde yaptığı çıkış, Google yetkililerini bir anda şok etti. Yetkililer bunun üzerine "ona yeniden bakalım çünkü kaynağı da yazıyordu aradığımda, yurt dışı kaynaklı. Yanlış olmasın ama ben sadece gördüğümü söylüyorum" karşılığını verdi.

Özkan’ın, "yani 'Ben Google'ın yalancısıyım' diyorsunuz öyle mi?" yanıtı ise Google yetkililerini ikinci kez şoka soktu. Diğer komisyon üyeleri "çok iyiydi yalnız" diyerek eleştiriden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yetkililer bu kez sadece "Sayın Vekilim o biraz gece geç oldu o yüzden şu anda çok..." diyebildiler ve cümlelerini tamamlayamadılar.

‘Baklava Türk tatlısı’

Komisyon Başkanı AK Partili Hüseyin Yayman ise baklavanın AB tarafından Türk tatlısı olduğunun tescillendiğini belirterek "Baklava bir Türk tatlısıdır, Türk tatlısı olarak kalacaktır. Zaten Türkiye’yle Yunanistan arasında üsler konusundan dolayı Yunanistan’ın amacını aşan bir tavrı var, bir de baklava meselesi yüzünden aramıza kara kedi girmesin" sözleriyle ortamı yumuşattı."

Yüzde 70'ini kimse görmüyorGoogle ve YouTube yetkilileri, şirket faaliyetlerine ilişkin de özetle şu bilgileri verdiler:- Google'da satışı yapılan tek şey reklam, "Google Ads". Türkiye'de sorguların yalnızca yaklaşık yüzde 15’inde reklam çıkar. Kullanıcı reklama tıklarsa reklam verene maliyet olarak dönüşür bu; tıklama olmazsa, reklam veren için herhangi bir maliyet söz konusu değil.

YouTube'a dakikada beş yüz saatin üzerinde video yükleniyor. Hak sahiplerine üç milyar doların üzerinde telif ödendi.

İnsanları zararlı içerikten korumak için günde 25 milyardan fazla içerik "web" sitesinde sayfa olarak bloke edildi.

Arama algoritmalarının yüksek alaka düzeyi ve bilgi kalitesi standartlarını karşıladığından emin olmak için 172 sayfalık rehber hazırlanıyor

Son beş ayda Türkiye'de 2 bin 500 içerik kaldırıldı.

2021’in ilk çeyreğinde 9,5 milyon video, bunların da yüzde 95’i ilk bakışta makineler tarafından tespit edilerek, değerlendirme süreçlerinden geçerek kaldırılıyor. Bu içeriklerin yüzde 70’i hiçbir insan görmeden kaldırılıyor. Yüzde 39’u da 1 ila 10 kez izlendikten sonra kaldırılıyor.

Haber sitelerine ayda yaklaşık 24 milyar tıklık trafik çekiliyor.

2019 yılı itibarıyla artık yüzde 50-50 dediğimiz eşik aşıldı, yani dünya nüfusunun yarısından fazlası iki yıl önce çevrim içi oldu.

İnternette herhangi bir sayfası olmayan aylık ortalama 120 milyon işletme Google arama motoruyla müşterilerine ulaşıyor.

170 kişilik ekip tarafından 2020 Türkçe ürün ve hizmetin kullanıcıları ile buluşması için 230 milyon kelime Türkçe'ye çevrildi. (Milliyet/Önder Yılmaz)