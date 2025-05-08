Google Temsilcileri Meclis'te! Hüseyin Yayman: Toplumu ve aileyi korumak yasakçılıksa, yasakçıyız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinlemek üzere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yayman, dijital dünyanın başta Türkiye olmak üzere dünyada yoğun bir şekilde tartışıldığını belirterek, sanal dünyada aile, çocuk ve kadınların korunması gerektiğini söyledi. Yayman, "Biz bu konularda düşünce ve fikir hürriyetinin sonuna kadar yanındayız. Fakat aileyi, çocuğu ve toplum düzenini korumak için TBMM olarak üzerimize düşen de yapacağız. Dijital mecraların olumlu taraflarından çok sosyal medya uygulamaları üzerinden olumsuzlukların gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz. Biz dijital mecranın; yapay zeka ve yazılım başta olmak üzere insanların düşünce ve fikirlerini ifade etmeleri bakımından hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama geldiğimiz noktada bazı sosyal medya ağlarının etkileşim almak ve daha fazla para kazanmak için toplumsal değerleri, aileyi, çocuğu, kadını, milli değerleri, ahlakımızı, örfümüzü yok sayarak davranmalarını asla kabul etmiyoruz. Eğer toplumu ve aileyi korumak yasakçılıksa, biz de yasakçıyız. Bunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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'TOPLUMSAL VE KAMU YARARI BAĞLAMINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

Yayman, siyaset, ekonomi, eğitim, ticaret, sanat gibi hayatın her alanının dijitalleşmeye başladığını işaret ederek, dijital ağ şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması gerektiğini ifade etti. Yayman, arama motorlarındaki algoritma değişikliğiyle ilgili de "Biz son tahlilde, Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri, toplumsal ve kamu yararı bağlamında çalışmak istiyoruz. Bu algoritma meselesi ise kamuoyunda doğrudan Google ile ilişkilendirilmektedir. Tırnak içinde söylüyorum; 'ister iktidara yakın, ister muhalefete yakın' bazı gazetelerin internet sitelerinin etkileşim sayılarının düşmesiyle beraber reklam gelirlerinin de bu etkileşime bağlı olması nedeniyle probleme yol açmaktadır. Ve bazı internet siteleri kapatılma riskiyle karşı karşıyadır. Biz bugün burada Google'ın ve Amerika'dan gelen misafirlerimizin bu konuda, şeffaf, açık, anlaşılabilir ve ikna edici cevaplar vermesini beklemekteyiz. Google'ın algoritma değişiklikleri doğrudan organik trafik üzerinden büyük etkiler doğurabilmektedir. İyi bir sıralama, web sitesinin daha fazla ziyaretçi çekmesini sağlarken düşük sıralama trafik kaybına yol açmaktadır. Bugünkü toplantının da temel tartışma konusu budur. Güncellemeler, kullanıcı deneyimi ve site performansını giderek daha fazla öne çıkarmaktadır. Yavaş yükleme süreleri, mobile uyumsuzluk veya kullanıcı dostu olmayan tasarımlar, sıralamaları olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla algoritma değişiklikleri, yüksek kaliteli içeriklerin öne çıkmasına ve düşük kaliteli içeriklerin gerilemesine neden olabilmektedir" diye konuştu.

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Yayman, algoritma değişikliklerinin Türk basınının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini ve gazete ile televizyonların yanı sıra yerel düzeyde ciddi problemlere yol açtığını söyledi.

'HALKIN ENGELLENDİĞİ GİBİ BİR TARTIŞMA ORTAYA ÇIKMAKTADIR'

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Yapılan değişikliğin halkın haber alma özgürlüğüne doğrudan etki ettiğini ve bu açıdan tartışıldığını vurgulayan Yayman, "Demokratik toplumların olmazsa olmaz unsurlarından biri olan medyanın ve haber alma özgürlüğünün Google'ın 'algoritma' adı altında yoğun olarak eleştirilen uygulamalarıyla engellendiği düşüncesi toplumda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla, 'algoritma değişiklikleri' adı altında yayıncıların saf dışı bırakılmasının ve böylece halkın doğrudan ve tarafsız bilgiye ulaşmasının engellendiği gibi bir tartışma ortaya çıkmaktadır" dedi.

OTURUMA 15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Komisyon Başkanı Yayman, konuşmasının ardından sözü Google Kamu Direktörü Tolga Sobacı'ya verdi. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir itirazda bulunarak, 'usul' tartışması açılmasını talep etti. Yayman, usul tartışmasını açmayacağını, Google'ın sunumunun ardından milletvekillerine söz hakkı verileceğini ifade etti. Emir, bunun üzerine Google yetkililerine dönerek, 'Don't Speak’ (Konuşmayın) dedi. CHP'li milletvekilleri ardından sıralara vurarak tartışmanın açılmamasını protesto etti. Protestoların sürmesi üzerine Yayman, oturama 15 dakika ara verdi.

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KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Komisyon, oturuma verilen aranın ardından yeniden toplandı. Toplantı, Google yetkililerinin sunumu üzerine milletvekillerinin değerlendirmeleri ve sorularıyla devam ediyor.