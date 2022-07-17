Göletten kazları çaldıkları iddia edilmişti! Emniyetten açıklama geldi

Bahçeşehir'de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" denildi.