Osmaniye'de hasadın geliri SMA hastası Uygar'a bağışlanacak!

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Renkli görüntülerin oluştuğu programda, vatandaşlar lavanta bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Düziçi Belediyesi yetkilileri, bu yılki lavanta hasadından elde edilecek gelirin tamamının tedavi süreci devam eden Uygar Altun'a bağışlanacağını belirterek, projeyle hem tarımsal üretime hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.