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Osmaniye'de hasadın geliri SMA hastası Uygar'a bağışlanacak!

01.07.2026 - 15:00Güncellenme Tarihi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Düziçi Belediyesi tarafından 5 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Bu yıl elde edilecek hasat gelirinin tamamının, SMA hastalığıyla mücadele eden Uygar Altun'un tedavisine bağışlanacağı bildirildi.

1Osmaniye'de hasadın geliri SMA hastası Uygar'a bağışlanacak!

Düziçi Belediyesi tarafından hayata geçirilen lavanta bahçesinde düzenlenen hasat programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2Osmaniye'de hasadın geliri SMA hastası Uygar'a bağışlanacak!

Mor renge bürünen lavanta tarlası, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Hasat programına Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri lavanta hasadına katılarak üreticilerle birlikte lavanta kesti.

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3Osmaniye'de hasadın geliri SMA hastası Uygar'a bağışlanacak!

Renkli görüntülerin oluştuğu programda, vatandaşlar lavanta bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Düziçi Belediyesi yetkilileri, bu yılki lavanta hasadından elde edilecek gelirin tamamının tedavi süreci devam eden Uygar Altun'a bağışlanacağını belirterek, projeyle hem tarımsal üretime hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.