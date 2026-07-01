Balıkesir'de Kum Adası Plajı hizmete açıldı! Belediye başkanı duyurdu

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Her bütçeye uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek olan tesis, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğal güzellikleri koruyarak nitelikli sosyal yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli, temiz ve ekonomik koşullarda denizin keyfini çıkarabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Yeni Altınova Kum Adası Plajı'na bekliyoruz" dedi.