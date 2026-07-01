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Balıkesir'de Kum Adası Plajı hizmete açıldı! Belediye başkanı duyurdu

01.07.2026 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova'da Mavi Bayraklı Kum Adası Plajı, yenilenen yüzü ve uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla vatandaşların kullanımına sunuldu.

1Balıkesir'de Kum Adası Plajı hizmete açıldı! Belediye başkanı duyurdu

Ayvalık Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yenilenen Yeni Altınova Kum Adası Plajı, vatandaşların hizmetine açıldı.

2Balıkesir'de Kum Adası Plajı hizmete açıldı! Belediye başkanı duyurdu

Altınova Sahil İskele Bölgesi'nden köprüyle ulaşılan eşsiz adacıkta bulunan Mavi Bayraklı Kum Adası Plajı, yenilenen düzeniyle yaz sezonuna hazır hale getirildi. Plajda 50 şemsiye, 100 şezlong, 150 metrekare kapalı oturma alanı ve cankurtaran hizmetiyle güvenli, konforlu ve erişilebilir bir plaj deneyimi sunuluyor.

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3Balıkesir'de Kum Adası Plajı hizmete açıldı! Belediye başkanı duyurdu

Her bütçeye uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek olan tesis, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğal güzellikleri koruyarak nitelikli sosyal yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli, temiz ve ekonomik koşullarda denizin keyfini çıkarabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Yeni Altınova Kum Adası Plajı'na bekliyoruz" dedi.