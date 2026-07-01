SON DAKİKA: İzmir Elektrik Kesintisi! 1-2 Temmuz İzmir Elektrik Kesintisi Listesi: İşte İlçe İlçe İzmir Elektrik Kesintisi
İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mı? 1 Temmuz ve 2 Temmuz tarihlerinde İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? Aliağa, Buca, Bornova, Bayraklı, Foça, Ödemiş ve Tire'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede enerji kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar ise "İzmir elektrik kesintisi", "elektrikler ne zaman gelecek", "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek" ve "1-2 Temmuz elektrik kesintisi listesi" sorularına yanıt arıyor. İşte ilçe ilçe güncel İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir genelinde gerçekleştirilen planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında artan enerji tüketimi ve şebeke yenileme faaliyetleri kapsamında uygulanacak çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde saatler süren kesintiler meydana gelecek.
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre kesintiler farklı ilçelerde farklı saat aralıklarında uygulanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kademeli olarak yeniden verilecek. Bu nedenle vatandaşların elektrikli cihazlarını korumaları ve planlarını kesinti saatlerine göre yapmaları öneriliyor.
1-2 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
İzmir'de planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı başlıca ilçeler şunlar:
Aliağa
Buca
Bornova
Bayraklı
Foça
Ödemiş
Tire
Urla
Çeşme
Karabağlar ve bazı çevre bölgeler
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesintilerinin en yoğun yaşanacağı ilçelerin başında Aliağa geliyor.
1 Temmuz Çarşamba Saat: 09.00 - 15.00
Kesintiden etkilenecek mahalleler:
Hacıömerli
Kalabak
2 Temmuz Perşembe Saat: 10.00 - 15.00
Kesintiden etkilenecek mahalleler:
Çıtak
Güzelhisar
Karakuzu
Uzunhasanlar
2 Temmuz Perşembe Saat: 10.00 - 17.00
Kesintiden etkilenecek mahalle:
Horozgediği
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca'da gün içerisinde farklı mahallelerde planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.
Kesintiden etkilenecek başlıca mahalleler:
Menderes
Barış
29 Ekim
Hürriyet
Güven
Efeler
Laleli
İnkılap
Çalışmaların mahallelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacağı bildirildi.
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova'da bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintisi yaşanacak.
Etkilenecek bölgeler:
Yakaköy
Yeşilova ve çevresi
Kesintilerin gün içerisinde planlanan saatlerde sona ermesi bekleniyor.
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı ilçesinde özellikle sabah saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Etkilenecek mahalleler:
Yamanlar
Onur
Org. Nafiz Gürman
Kesintilerin büyük bölümünün öğle saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor.
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça'da şebeke çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici enerji kesintileri yaşanacak.
Etkilenecek bölge:
İsmetpaşa Mahallesi
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş'te planlanan çalışmalar nedeniyle belirli mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek mahalleler:
Mursallı
İnönü
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire ilçesinde de çeşitli mahallelerde bakım çalışmalarına bağlı olarak elektrik kesintileri yaşanacak.
Etkilenecek bölgeler:
Yeni Mahalle
Paşa Mahallesi
Bahariye ve çevresi