SON DAKİKA: İzmir Elektrik Kesintisi! 1-2 Temmuz İzmir Elektrik Kesintisi Listesi: İşte İlçe İlçe İzmir Elektrik Kesintisi

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İzmir genelinde gerçekleştirilen planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında artan enerji tüketimi ve şebeke yenileme faaliyetleri kapsamında uygulanacak çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde saatler süren kesintiler meydana gelecek.



GDZ Elektrik'in duyurusuna göre kesintiler farklı ilçelerde farklı saat aralıklarında uygulanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kademeli olarak yeniden verilecek. Bu nedenle vatandaşların elektrikli cihazlarını korumaları ve planlarını kesinti saatlerine göre yapmaları öneriliyor.