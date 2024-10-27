Gölcük Tabiat Parkı vatandaşların akınına uğradı

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, yazdan kalma günleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliği ve sonbaharın renkleriyle mest eden manzaraya sahip tabiat parkı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların ilk tercihi oldu. Tabiat parkına gelen tatilciler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli zaman geçirirken, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti.

Kocaeli'den ilk defa Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Özkan Umut, "İlk defa geliyorum. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmiyordum. Abant'ı gördükten sonra burası daha güzel geldi. Serinlik olarak da bayağı fark etti. Aşağıda terliyorduk burada üşüyoruz" dedi.