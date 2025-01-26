Gökyüzünde sıralanan gezegenler Hatay'da görüntülendi!

Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.

396 MİLYARDA BİR

Bu rakam, 1997'de üretilen bir teoriden kaynaklanıyor. Gezegenlerin 1.8 derece içinde hizalanma olasılığı hesaplanmıştı. Bu durumla ilgisi yok.

GÖZLEM ZAMANI

Güneş battıktan sonraki birkaç saat içinde gözlemlenen gezegenler şehir ışıklarından uzakta daha net görüldü.

GÖZLEM TARİHİ

Ocak ayında Mars, Jüpiter, Venüs ve Satürn, 21 Ocak'tan itibaren gözlenmeye başlandı. Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs, 24-25 Ocak tarihlerinde gece gökyüzünde sıralandı. Neptün ve Uranüs'ü görmek için teleskop veya dürbün gerekiyor. Ancak diğer dört gezegen çıplak gözle rahatça görülebilecek. Şubat ayında da gözlem imkanı sürecek. Merkür 28 Şubat'ta bu hizalanmaya katılacak. Böylece tüm gezegenler bir yay şeklinde görülebilecek. Bunun 2 bin 492 yılda bir gerçekleştiği belirtiliyor.

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

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Birden fazla gezegenin aynı anda gece gökyüzünde görülebilir olmasıdır. Bu yıl özel olan; Jüpiter, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün’ün parlak olması. Yani yeryüzünden çıplak gözle görülebilmesi. Sadece Uranüs ve Neptün için teleskop ve dürbün gerekiyor.

HIZALANMA NEDİR?

Gezegen geçidi, üç boyutlu Güneş Sistemi'mizde gerçek bir 'hizalanma' değil; Dünya'dan bakıldığında gezegenlerin ekliptik düzlemde sıralanmasıdır. Güneş etrafındaki yörüngeleri nedeniyle bir çizgi üzerinde görünüyorlar. Bu çizgiye 'ekliptik' deniyor.