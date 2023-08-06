Göktaş'ı bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldi. Göktaş, programı çerçevesinde Kaymakam Osman Bilici ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra babasının köyü olan Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyüne gitti. Burada vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına katılan Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti. Göktaş, dedesi Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile de karşılaştı. Yeğeni Göktaş'ı bakan olarak karşısında gören Hasan Malak ile duygusal anlar yaşadı. Malak, gözyaşlarına hakim olamayarak Bakan Göktaş’a sarıldı. Bakan Göktaş ise akrabalarını ve yakınlarını sordu.

Bakan Göktaş ardından ilçedeki özel huzurevini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.