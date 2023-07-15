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Gökçeada'da orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

15.07.2023 - 21:20 | | Vural BOZOK/ ÇANAKKALE, (DHA)
Gökçeada'da orman yangını çıktı

Yangın, saat 16.10 sıralarında Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Gökçeadada orman yangını çıktı

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürdürülüyor. (DHA)

Gökçeadada orman yangını çıktı

 

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