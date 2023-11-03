Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi.



Öte yandan Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ise iptal edildi. (DHA)