GündemGişelere çarpıp takla attı: Pendik'te 2 yaralı
Gişelere çarpıp takla attı: Pendik'te 2 yaralı

24.03.2026 - 09:08
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Gişelere çarpıp takla attı: Pendik'te 2 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan gişelere çarpan otomobil takla atarak durabildi. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle gişelere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gişelere çarpıp takla attı: Pendikte 2 yaralı

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil çekiciyle kaldırılırken, yola dökülen parçalar temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devletten aldığı destekle hayatı değişti! Elazığlı çiftçi şimdi tonlarca üretiyor: 'Hayal bile edemezdik'
#Gündem

Devletten aldığı destekle hayatı değişti! Elazığlı çiftçi şimdi tonlarca üretiyor: 'Hayal bile edemezdik'

Mersin'de biyopsi sonrası ortaya çıktı! Ölümde ihmal mi var?
#Gündem

Mersin'de biyopsi sonrası ortaya çıktı! Ölümde ihmal mi var?

2 ilde şafak operasyonu: DEAŞ’ın finans ağına büyük darbe!
#Gündem

2 ilde şafak operasyonu: DEAŞ’ın finans ağına büyük darbe!