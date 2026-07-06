11 kadın bir araya geldi, hayallerini gerçeğe dönüştürdü! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçede yetiştirilen salep başta olmak üzere yöresel ürünleri katma değerli mamullere dönüştürüyor. Temmuz 2023'te 11 kadının bir araya gelmesiyle kurulan Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede yetişen salep, aronya ve farklı meyvelerden elde ettikleri reçel, marmelat, sirke gibi ürünleri satışa sunuyor. Salebi "yıldız ürün" olarak belirleyen kooperatif, hem toz salep üretimi yapıyor hem de sütle hazırlanan sıcak salebi tüketiciyle buluşturuyor. Kooperatif başkanı Oya Nur Kaya Bolat, yöredeki ürünleri değerlendirdiklerini, salep ve aronya gibi bazı ürünleri de üyelerinin bahçelerinde yetiştirerek işlediklerini söyledi.