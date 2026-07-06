Ege'nin 3 şehir sınırında binlerce yıllık tarih yatıyor!

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Arapapıştı Kanyonu'nu turizme kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu'nun tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli ekoturizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Arapapıştı Kanyonu, Aydınımızın doğal güzellikleri arasında çok özel bir yere sahip. Eşsiz manzarası ve tarihi dokusu ile her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kanyonumuz, yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Aydınımızın bu benzersiz doğa güzelliğini görmeye ve Arapapıştı Kanyonu'nu ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.