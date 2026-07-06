Ege'nin 3 şehir sınırında binlerce yıllık tarih yatıyor!
Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarındaki Arapapıştı Kanyonu, doğası ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla doğa ve kültür turizmini bir arada yaşatıyor.
Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın yıllar içinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı, bahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Kanyon, yaklaşık 380 metreyi bulan dik yamaçlarıyla doğa fotoğrafçıları ve macera tutkunlarına, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, yamaç içerisine adeta gizlenmiş manastır ve tarihi Körteke Kalesi'nin kalıntılarıyla tarih meraklılarına hitap ediyor.
Keşfedilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında başlatılan tekne turlarıyla gezilebilen 9 kilometrelik kanyon, sarp kayalıkları, dar geçitleri, tarihi kalıntıları ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler tekne turlarının yanı sıra "seyir tepesi" olarak adlandırılan noktada kanyonun güzelliğini seyredebiliyor. İç turizmde hızla parlayan kanyon, doğal yaşam zenginliğini de ziyaretçilerine sunuyor. Bölgeyi gezenler dağ keçileri ve yırtıcı kuşların yanı sıra yabani yaşam ile karşılaşabiliyor.
Tekne turuna katılarak kanyonun zenginliğini görme imkanı bulan Nehir Dursun: "Aydın Didim'den geldim. Herkesin yaşaması gereken bir deneyim bence. Çok güzeldi. Havası çok güzel. Çok farklı hayvanlar gördüm. Herkesin gezmesi, görmesi, deneyimlemesi gereken bir yer bence" dedi.
Beytullah Mercan da "Aydın Didim'den geldim. Güzel bir deneyimdi. Uzun zamandır kanyona gelmek istiyorduk. Rezervasyonla alınıyormuş. Tesadüfen küçük bir boşluk oldu. Onun sayesinde gelebildik. Muhteşem bir deneyim. Güzel vakit geçirdik, güzel eğlendik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel endemik türler var, güzel hayvanlar var. Çok başarılı bulduk. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.
Didim'den tekne turuna katılan Simge Öztürk, "Kanyon çok güzel. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Bunun için başta belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle herkesin gelip, görmesi gerektiği bir yer. Bu deneyimi yaşattığı için Aydın Belediyesi'ne teşekkür ederim"
Arapapıştı Kanyonu'nu turizme kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu'nun tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli ekoturizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Arapapıştı Kanyonu, Aydınımızın doğal güzellikleri arasında çok özel bir yere sahip. Eşsiz manzarası ve tarihi dokusu ile her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kanyonumuz, yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Aydınımızın bu benzersiz doğa güzelliğini görmeye ve Arapapıştı Kanyonu'nu ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.