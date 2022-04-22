Gezi ParkÄ± davasÄ± 25 Nisan'a ertelendi

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, son savunmayÄ± davanÄ±n tek tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± Osman Kavala yaptÄ±. Kavala, 2017 KasÄ±m ayÄ±nda Gezi olaylarÄ±nÄ± yÃ¶netmek ve organize etmek ile 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Gezi davasÄ±ndan beraat ettiÄŸini belirterek "TutukluluÄŸumu devam ettirmek iÃ§in Ã¶nce resen tahliye edildiÄŸim darbe giriÅŸimine katÄ±lma suÃ§lamasÄ±yla sonra da aynÄ± sÃ¶zde deliller kullanÄ±larak yasalara, yasalardaki tanÄ±mlara aykÄ±rÄ± biÃ§imde kurgulanan casusluk suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±m. Her iki suÃ§lamayÄ± iÃ§eren komplo teorileriyle ve yanÄ±ltÄ±cÄ± beyanlarla doldurulmuÅŸ tuhaf bir iddianame hazÄ±rlandÄ±" dedi.

Osman Kavala, "Benim protestoculara akÄ±l hocalÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m iddia ediliyor. 30 yÄ±ldÄ±r sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, barÄ±ÅŸÄ±, insan haklarÄ±nÄ±, demokrasiyi savunan giriÅŸimlerde yer almÄ±ÅŸ birisi olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi kamuoyuyla da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m sivil toplum aktivistleri ve siyasetÃ§ilerle de paylaÅŸÄ±rÄ±m. HÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle de bir toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±m. Benim ÅŸiddet iÃ§eren, suÃ§ sayÄ±lan bir eylem biÃ§imini Ã¶nermem, insanlarÄ±, kuruluÅŸlarÄ± buna teÅŸvik etmem sÃ¶z konusu olamaz" dedi. Gezi ParkÄ±'ndaki yapÄ±laÅŸma projesine aÃ§Ä±kÃ§a karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu projenin durdurulmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini" ifade eden Kavala, "Kamuoyuna yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalara ve bu amaÃ§la yapÄ±lan toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸma ofisim Gezi ParkÄ±'na bitiÅŸik konumda olduÄŸu iÃ§in Ã§eÅŸitli defalar orada bulunma ve birÃ§oÄŸu hiÃ§bir Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkisi olmayan genÃ§leri gÃ¶zlemleme fÄ±rsatÄ± buldum. BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l biÃ§imde ve etik deÄŸerlere baÄŸlÄ± kalarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri nÃ¶beti, Gezi ParkÄ±'na sahip Ã§Ä±kma duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± takdir ettim. KullanmalarÄ± iÃ§in parka bir masa ve hoparlÃ¶r gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Gezi ParkÄ±'nda fidan ekme etkinliklerine de bizzat katÄ±ldÄ±m. HiÃ§bir faaliyetimi perde arkasÄ±na gizlemeye gerek duymadÄ±m. HiÃ§bir davranÄ±ÅŸÄ±m ve konuÅŸmamda da gizli bir planÄ± yÃ¼rÃ¼tmekte olduÄŸuma dair bir iÅŸaret, bir ifade mevcut deÄŸildir" diye konuÅŸtu.Â

Gezi protestolarÄ±nÄ±n George Soros tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n, protestolara katÄ±lanlarÄ±n eylemlerini itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¶tÃ¼ niyetle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir kurgu olduÄŸunu belirten Kavala, George Soros ile vakÄ±f Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi toplantÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel bir irtibatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kavala, "HayatÄ±mÄ±n 4,5 yÄ±lÄ±nÄ± kaybettim. Teselli bulabileceÄŸim ÅŸey, yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±n yargÄ±daki sorunlarla yÃ¼zleÅŸilmesine katkÄ±da bulunmasÄ± ihtimalidir" dedi. Kavala'nÄ±n savunmasÄ±yla sanÄ±klarÄ±n son savunmalarÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ oldu. Daha sonra sanÄ±k avukatlarÄ±na sÃ¶z verildi. DuruÅŸma, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±na devam etmek Ã¼zere 25 Nisan, pazartesi gÃ¼nÃ¼ne bÄ±rakÄ±ldÄ±.