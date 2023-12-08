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Genç kızın ölümünde cinsel istismar iddiası! Baba tutuklandı

08.12.2023 - 17:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadir ÖZEN/DHA

Genç kızın ölümünde cinsel istismar iddiası! Baba tutuklandı

İzmir’de, 20 yaşındaki genç kızın intihar etmesiyle ilgili soruşturmada, baba gözaltına alındı. Kızına 7 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen baba E.D., tutuklandı.

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İzmir'de yaşayan S. D., 27 Kasım'da, oturduğu binanın 3'üncü katından atladı. Genç kız beton zemine düştü. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Adrese sevk edilen sağlık ekibinin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdığı S.D., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, talihsiz kızın yakınlarının ifadesine başvurdu. Polis, ifadelerden genç kızın 7 yaşındayken, annesiyle 10 yıl önce boşanan babasının cinsel istismarına uğradığını, ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine polis, eşiyle boşanmalarının ardından başka bir şehre yerleştiği öğrenilen babanın yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

İzmir'e geldiği belirlenen baba, yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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