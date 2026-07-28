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Eyüpsultan'da fırında çıkan yangın çatıya sıçradı!

28.07.2026 - 09:55Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Eyüpsultan'da fırında çıkan yangın çatıya sıçradı!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 katlın binanın alt katındaki fırında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı'nda çıktı. 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Eyüpsultanda fırında çıkan yangın çatıya sıçradı

İtfaiye yangını söndürürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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