Tuvalette arkadaşlarını dövmüşlerdi! 5 kız hakkında flaş karar

Olay, dün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı. Bir restorana giden öğrenciler, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırdı.

Daha sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede 5 kız öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Öğrenciler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatıldı. Öğrenciler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.