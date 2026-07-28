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Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren uyarı! Fiyat listesinde yoksa ödemeyin

28.07.2026 - 09:58Güncellenme Tarihi:
Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren uyarı! Fiyat listesinde yoksa ödemeyin

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet alırken sahip olduğu temel hakları yeniden hatırlattı. Açıklamada, restoran ve kafelerde fiyat listesinde yer almayan servis, masa veya kuver ücreti alınamayacağı, QR kodlu menülerin tek başına yeterli olmadığı ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa düşük olan fiyatın uygulanacağı vurgulandı.

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Ticaret Bakanlığı, tüketici hakları konusunda vatandaşlara önemli hatırlatmalarda bulundu. Bakanlık, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin fiyat listesinde yer almayan servis ücreti, masa ücreti veya kuver ücreti gibi ek bedelleri talep edemeyeceğini bildirirken, alışveriş sırasında tüketicilerin lehine uygulanması gereken kuralları da sıraladı.

Restoran ve kafelerde ek ücret uyarısı

Bakanlığın açıklamasına göre, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ya da benzeri isimlerle ilave ücret alınabilmesi için bu bedelin fiyat listesinde açıkça yer alması gerekiyor. Fiyat listesinde bulunmayan herhangi bir ek ücret tüketiciden talep edilemiyor.

Açıklamada ayrıca bahşiş uygulamasının tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu belirtilerek, gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi.

QR kod tek başına yeterli değil

Ticaret Bakanlığı, işletmelerin menülerini yalnızca QR kod üzerinden sunamayacağını da hatırlattı. İşletmelerin dijital menüye ek olarak, tüketicilerin kolayca görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Bunun yanında etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanması gerektiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığından milyonları ilgilendiren uyarı Fiyat listesinde yoksa ödemeyin

Net ağırlık üzerinden ücret alınacak

Açıkta satılan ürünlerde ise ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) satış fiyatına dahil edilemeyeceği kaydedildi. Tüketicinin yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

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Bakanlık, haklarını bilen tüketicinin adil ticaretin en güçlü destekçisi olduğunu belirterek, piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

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