GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGenç dansçının feci sonu! Evinde ölü bulundu
HaberlerGündem Haberleri Genç dansçının feci sonu! Evinde ölü bulundu

Genç dansçının feci sonu! Evinde ölü bulundu

08.04.2025 - 13:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Genç dansçının feci sonu! Evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki dansçı, arkadaşları tarafından evinde ölü halde bulundu.

Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU 

Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Güncel Haberler

Tokat'ta üretilen acil durum tırları tüm ülkede yara saracak
#Gündem

Tokat'ta üretilen acil durum tırları tüm ülkede yara saracak

AUZEF Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav belgeleri nereden alınacak?
#Gündem

AUZEF Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav belgeleri nereden alınacak?

Tavuk döner yedi geceleri uyuyamaz hale geldi! 'Sanki zehir zıkkım yedik'
#Gündem

Tavuk döner yedi geceleri uyuyamaz hale geldi! 'Sanki zehir zıkkım yedik'