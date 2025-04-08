Genç dansçının feci sonu! Evinde ölü bulundu

Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.