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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

04.11.2026 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, 4 madalya kazandı.

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Ulsan kentindeki organizasyona 37 ülkeden 600'den fazla sporcu katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Dünya Şampiyonasında 4 madalya kazandı

Ayşegül Demirbağ Çalışkan, 70 metre puta hedefinde altın madalyanın sahibi oldu.

Havvanur Uzun 30 metre zhamby hedefinde, Sena Keçeci de 90 metre tarsca hedefinde gümüş madalya aldı.

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Dünya Şampiyonasında 4 madalya kazandı

Fulya Erilli Aybar 70 metre puta hedefinde bronz madalya elde ederken, Fatih Çetin ise 90 metre tarsca hedefinde 4. oldu.

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