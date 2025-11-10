GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGeçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı
HaberlerGündem Haberleri Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı

Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı

10.11.2025 - 00:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle fiyatı rekor seviyelere ulaşan ıhlamur, bu sene tezgahlarda bolluğuyla dikkati çekiyor. Fiyatı geçen yıla oranla yarı yarıya düşen ıhlamurun, kış aylarında yeniden evlerin vazgeçilmezi olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve şifa deposu olarak bilinen ıhlamur, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle rekor fiyatlara ulaşarak adeta altınla yarışmıştı. Bu sene ise tezgahlarda bolluğu yaşanan ıhlamurun fiyatı, geçen yıla göre yarı yarıya düştü. Fiyatların düşmesiyle ıhlamurun bu kış yeniden sofralardaki yerini alması bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Düzce'de 10 yıldır aktarlık yapan Aydın Eren, kış mevsiminin gelmesiyle grip, nezle ve öksürük şikayetlerinin arttığını, bu nedenle bitkisel çaylara talebin başladığını söyledi. Eren, "Dükkanımıza gelen müşterilerimize bitkisel çayları öneriyoruz. Ihlamur, hibiskus, adaçayı, karanfil, hatmi çiçeği gibi ürünleri öneriyoruz. Ayrıca öksürük, nezle için olan macunlar var. Ballı zencefilli macunları öneriyoruz. Bunlar demlenip içilebilir. Bu bitkiler demleneceği zaman fazla kaynatılmamasını öneriyoruz. Çok kaynatıldığında bitkilerin mineralleri ölüyor fazla etkili olmuyor. Kısa süreli, 2-3 dakika kaynadığı zaman demleyip içecekler" dedi.

Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı

"Bu sene ıhlamur bol"
Geçen yıl ıhlamur fiyatlarının "altınla yarıştığını" hatırlatan Eren, bu seneki bolluk ve fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi:
"Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Bu nedenle de fiyatları oldukça düştü. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı bin 100, bin 200 civarlarında dolaşıyor. Bu sene insanlar bol bol ıhlamur kaynatıp içebilirler."

Haberin Devamı

Eren, ıhlamurun boğazları ve bademcikleri rahatlattığını, akciğerleri temizlediğini ve aromasının güzel olduğunu belirtti.

Güncel Haberler

Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı
#Gündem

Geçen sene altınla yarışıyordu, bu yıl fiyatı yarı yarıya düştü! Tezgahlarda bollaştı, tam alım zamanı

Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Batman’da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı
#Gündem

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi can verdi, kişi yaralandı