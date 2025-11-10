GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Haberleri Batman'da alacak-verecek kavgası katliama döndü! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

10.11.2025 - 00:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'dan iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir iş yerinde iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancayla ateş açması sonucu Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

