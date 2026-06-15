Erzincan'da üretim yeniden başladı: Yöntem aynı, tat yüzyıllık!

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Kaynatılan dutlardan elde edilen şıra, daha sonra güneş alan damlarda tepsilere konularak yaklaşık bir hafta boyunca olgunlaştırılıyor. Kemaliye pekmezini diğer pekmezlerden ayıran en önemli özellik ise kurutulmuş beyaz duttan üretilmesi ve uzun süre kaynatılmadan güneşte kıvam alması olarak gösteriliyor.Pekmez üreticilerinden Senanur Turgut, ürünün tamamen doğal yöntemlerle ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlandığını belirterek, "Uzun uğraşlar sonucu elde edilen pekmezlerimiz özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dutlar kaynatılarak şırası çıkarılıyor, ardından uygun koşullarda olgunlaştırılıyor. Kaynama sırasında oluşan köpükler alınırken, zamanla pekmez kendine özgü rengini ve kokusunu kazanıyor." dedi.