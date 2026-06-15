LGS 2026 Soruları ve Cevapları PDF Olarak Yayınlandı! İşte Liselere Giriş Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

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LGS 2026 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından sözel ve sayısal oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. Böylece öğrenciler, sınavda verdikleri cevapları resmi cevap anahtarıyla karşılaştırma fırsatı elde etti.



LGS kapsamında gerçekleştirilen sınav iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde toplam 40 soru soruldu.