LGS 2026 Soruları ve Cevapları PDF Olarak Yayınlandı! İşte Liselere Giriş Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
LGS 2026 soruları ve cevapları yayımlandı mı? LGS soru kitapçıkları nereden görüntülenir? MEB LGS cevap anahtarı açıklandı mı? 2026 LGS sözel ve sayısal bölüm soru kitapçıkları PDF olarak erişime açıldı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sınavın ardından bu soruların yanıtını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Öğrenciler artık sözel ve sayısal oturumlara ait soruları inceleyebilecek, doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek net hesaplaması yapabilecek.
LGS 2026 soru ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrencilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, sözel ve sayısal bölümlere ait soruları inceleyerek performanslarını değerlendirmeye başladı. MEB tarafından yayımlanan LGS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, öğrencilerin sınav sonuçları açıklanmadan önce yaklaşık net ve puan hesaplaması yapabilmesine imkân tanıyor.
LGS 2026 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından sözel ve sayısal oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. Böylece öğrenciler, sınavda verdikleri cevapları resmi cevap anahtarıyla karşılaştırma fırsatı elde etti.
LGS kapsamında gerçekleştirilen sınav iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde toplam 40 soru soruldu.
LGS SORU KİTAPÇIKLARI PDF OLARAK ERİŞİME AÇILDI
Öğrenciler için yayımlanan LGS soru kitapçıkları, sınavda yöneltilen tüm soruları içeriyor. Sözel ve sayısal bölümlere ait kitapçıklar sayesinde adaylar sınav performanslarını detaylı şekilde analiz edebiliyor. Cevap anahtarları ise tüm soruların doğru seçeneklerini göstererek öğrencilerin net hesaplamasına yardımcı oluyor.
Sayısal Bölüm A Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/a_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm A Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/a_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm B Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/b_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm B Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/b_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm C Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/c_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm C Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/c_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm D Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/d_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm D Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/d_2026_sozel.pdf
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak.
LGS SONRASI ÖĞRENCİLERİ HANGİ SÜREÇ BEKLİYOR?
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yaklaşık puanlarını belirlemeye çalışıyor. Ancak kesin sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih maratonu da başlayacak.