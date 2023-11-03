Gazze'de savaşın gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler bu hafta da namazlarını dışarıda kılarken, İsrail polisi yine biber gazı ile müdahale başlattı. İsrail müdahalesi CNN Türk yayınına dakika dakika yansıdı.





İRLANDA'DAN İSRAİL'E TEPKİ: İNTİKAMA YAKLAŞAN BİR ŞEY

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar İsrail'in Gazze'deki eylemlerini 'intikama yaklaşan bir şey' olarak nitelendirdi; bu, bir Avrupa Birliği üyesi devletin liderinin İsrail'e yönelik en güçlü eleştirilerinden biri olarak öne çıktı. Varadkar açıklamasında 'İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğuna, Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğuna ve bunu bir daha yapamayacağına güçlü bir şekilde inanıyorum Şu anda ortaya çıktığını gördüğüm şey sadece meşru müdafaa değil. Bu daha ziyade intikama yaklaşan bir şeye benziyor' ifadelerine yer verdi.





ABD ASKERİ ÜSSÜNE İHA'LI SALDIRI

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerine saldırılar giderek artıyor.

Irak'ın kuzeyindeki IKBY’nin Erbil kentine bağlı Harir ilçesinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu üs, 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırı sonucu hasar ya da can kaybı meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

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GAZZELİLERİN İSRAİL'DE ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada “İsrail Gazze’yle tüm ilişkilerini kesiyor. Bundan sonra Gazze’den Filistinli işçi gelmeyecek. Savaş başladığı sırada İsrail’de bulunan Gazzeli işçiler de geri gönderilecek” ifadeleri yer aldı.

BLINKEN İSRAİL'DE

İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk olarak Başbakan Netanyahu ile görüşecek. Blinken'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüşeceği belirtiliyor.

GAZZE'DE 4 İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze’deki kara harekatında dört askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Haaretz gazetesine göre böylece Gazze’de hayatını kaybeden askerlerin sayısı 23’e çıktı.

HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT: TARİHİN LANETİ OLACAK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze'de tüm güçle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı vurgulandı.

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Dün akşam saatlerinde yapılan bu açıklamaya Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin evlerine 'siyah çantalarla' döneceklerini belirtti. Sözcü Ebu Ubeida, 'Gazze, İsrail için tarihin laneti olacak' dedi.