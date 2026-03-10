GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemGaziosmanpaşa'da trafik magandası dehşet saçtı: 2 yaralı
Gaziosmanpaşa'da trafik magandası dehşet saçtı: 2 yaralı

10.03.2026 - 16:26Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bir anda bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın da karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yürekleri ağza getiren kaza, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü 'makas' atarak ani şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir araç, kaza yapan otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Makas atarak ilerleyen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

