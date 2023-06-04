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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

04.06.2023 - 10:54 | | DHA
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Bir iş yerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü. 

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