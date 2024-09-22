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Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

22.09.2024 - 07:25 | | AA
Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

M.E.Ç. yönetimindeki tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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