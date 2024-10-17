Gaziantep'te otobüsün bağajından 18.5 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında 18.5 kg skunk ele geçirildi.
17.10.2024 - 10:58 | | İHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Nizip ilçesinde icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması sonucu; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında yapılan aramada Y.Y.T. ve M.G. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 18.5 kg skunk cinsi uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tutuklanma talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.