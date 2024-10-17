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Gaziantep'te otobüsün bağajından 18.5 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında 18.5 kg skunk ele geçirildi.

17.10.2024 - 10:58 | | İHA
Gaziantep'te otobüsün bağajından 18.5 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Nizip ilçesinde icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması sonucu; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında yapılan aramada Y.Y.T. ve M.G. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 18.5 kg skunk cinsi uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tutuklanma talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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