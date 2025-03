Gaziantep'te kadın dayanışması hayra sebep oldu! Gönüllü olarak çalışan kadınlar aşevinde yemek yapıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii'ndeki aşevinde her gün bir araya gelen gönüllü kadınlar, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Şahinbey İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi'nin destekleriyle Ramazan ayı dolayısıyla Osmanlı Camii Aşevi'nde 10 gönüllü kadın, her gün iftar için 3 çeşit sıcak yemek hazırlıyor.





RAMAZAN'IN BEREKETİ İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR

Ramazan ayının ilk günü itibariyle hizmet vermeye başlayan aşevinde, her gün dar gelirli vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşevine öğle saatlerinde gelerek hazırlıklara başlayan ve iftar saatine kadar aşevinde gönüllü yemek hazırlayan kadınlar, Ramazan'ın bereketini paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.





RAMAZAN'IN RUHU YANSITILIYOR

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulunmak amacıyla hizmet eden gönüllü kadınların bu örnek davranışı yardımlaşma ve paylaşma kültürünü canlı tutarken, birlik ve beraberliği de güçlendiriyor. Hayırseverlerden gelen bağışlarla her gün binlerce kişiye iftar yemeği hazırlayan gönüllü kadınların bu örnek dayanışması takdir topluyor. Bu mübarek ayda sofralarına sıcak yemek ulaştırılan vatandaşlar için iyiliğin ve paylaşmanın ön planda olduğu bu çalışma, Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor.

Haberin Devamı





GÜNLÜK BİN 200 KİŞİYE YEMEK HAZIRLANIYOR

Osmanlı Camii İmam Hatibi Ökkeş Bahri Doğan, cami cemaati ve mahallelinin dayanışması, gönüllü kadınların emeği ve hayırseverlerin desteğiyle günlük bin 200 kişiye yemek hazırlandığını söyledi. Gönüllü kadınlar tarafından bin bir emek ve zahmetle hazırlanan çeşit çeşit yemeklerin iftar öncesi aşevine gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyleyen Doğan, "Şahinbey İlçe Müftülüğü, Diyanet Vakfı ve Osmanlı Camii olarak biz insanlara ikramda bulunuyoruz, rızalarını ve dualarını almak için çalışıyoruz. Mahallemizde kimse aç kalmasın diye mücadele ediyoruz. Tüm mahalle halkı olarak bir araya geldik. Biz köprüyüz. Hayırseverler bize malzeme getirirler, biz o malzemeleri pişiririz ve dağıtırız. Allah hayırseverlerden razı olsun. Herkes gücü yettiği kadar bize yardımda bulunuyor. Biz de onları kazanda pişirip insanlara ikram ediyoruz. Burada büyük bir zahmet ve emek var. Günlük bin 200 kişilik yemeğe malzeme bulup pişirmek, dağıtmak ve bulaşığını yıkamak ancak mahalle halkıyla beraber oluyor. Ben cemaatim adına herkese çok teşekkür ediyorum. Aşevimizde gönüllü çalışan bu şerefli kardeşlerime de teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı





"BURAYA ALLAH RIZASI İÇİN GELİYORUZ"

Aşevi gönüllülerinden Şeyma Kayadan, hayırseverlerin katkılarıyla mahallelerinde karnı aç kimseyi bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, "Buraya Allah rızası için geliyoruz. Allah bütün gelenlerden ve yardımcı olanlardan razı olsun. Buraya geldiğiniz zaman mutlu oluyoruz. Burası bizim evimiz ve burada yaptığımız yemekleri herkesin yemesi bize büyük bir mutluluk veriyor. Allah emeği geçenlerden ve vesile olanlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.



"GÖNÜLLÜ OLARAK GELEREK HER GÜN 2-3 ÇEŞİT YEMEK YAPIYORUZ"

Haberin Devamı

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Zeynep Yıldız ise, "Biz buraya gönüllü olarak geliyoruz. Her gün 2-3 çeşit yemek yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte güzel yemekler hazırlıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Güzel bir ortam nasip edene şükürler olsun" şeklinde konuştu.



"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDİYORUZ"

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine hizmet vermenin güzel bir duygu olduğunu belirten Zehra Yıldız da, "Buraya geliyoruz, yemek yapıyoruz. Aşevimize çeşit çeşit bakliyatlar getiriliyor ve biz de yemek olarak hazırlıyoruz. Kur'an kursuna geliyoruz ve güzel şeyler öğretiyoruz. Bahri hocamızdan Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz" diye konuştu.