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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 105 bin sahte ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından sahte ilaç üreten 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 bin 757 adet sahte ilaç ele geçirildi.

27.12.2024 - 10:57 | | İHA
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 105 bin sahte ilaç ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 105 bin 757 adet sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, iş yerine ait olduğu düşünülen pompalı silah ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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