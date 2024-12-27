Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 105 bin sahte ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından sahte ilaç üreten 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 bin 757 adet sahte ilaç ele geçirildi.
27.12.2024 - 10:57 | | İHA
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 105 bin 757 adet sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, iş yerine ait olduğu düşünülen pompalı silah ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.