Gaziantep'te depremde evi yıkılan yaşlı kadın evine kavuştu

Başkan Doğan, Mevlide Çağlar’ın zor durumunu öğrendikten sonra evi yeniden inşa etme kararı alarak, yaşlı kadının barınma sorununu çözüme kavuşturdu. Çağlar’ın yeni evi, hem güvenli hem de konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir hale getirildi.





Yeni evine geçmenin mutluluğunu yaşayan Mevlide Çağlar, Başkan Ali Doğan’a teşekkürlerini ileterek, “Başkanım bizi sevdirdi, Allah da onu sevindirsin, onun bütün işlerini kolaylaştırsın, başarılı etsin. Rabbim kendisinden binlerce kez razı olsun” dedi. Yaşlı kadın, başkanın desteğiyle evine kavuştuğu için büyük bir huzur içinde olduğunu belirtti.

Mevlide Çağlar, yaşadığı zor günlerin ardından, Nizip Belediyesi'nin desteğiyle huzur içinde yeni evinde yaşamına devam ederken, Belediye Başkanı Ali Doğan’ın gösterdiği duyarlılık ve yardımlar için minnettarlığını bir kez daha dile getirdi.