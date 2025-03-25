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Gaziantep'te 'bayram kömbesi' yapımı başladı

25.03.2025 - 13:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Gaziantep'te 'bayram kömbesi' yapımı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan geleneksel "bayram kömbesi" yapımı sürüyor.

Şehrin özel bayram lezzetlerinden kömbe yapımı geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor. Önceden evlerde sabaha kadar yapılan kömbe, şimdi ise pide fırınlarında hazırlanıyor.

İlçede kömbe yapımına, arife gününe kadar devam ediliyor.

Fırın işletmecisi Yusuf Yenici, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerinin yıkıldığını, devlet desteğiyle 5 ay önce yeni fırınlarını hizmete sunduklarını söyledi.

Gaziantepte bayram kömbesi yapımı başladı

Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Yenici, müşterinin talebine göre zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını bildirdi.

Yenici, hazır almak istemeyen müşterilerinin ise evde hazırladıkları kömbeyi ücreti karşılığında fırınlarında pişirdiğini belirtti.

Yusuf Yenici, uzun süre dayanması nedeniyle yurt içi ve dışından kömbe isteyen müşterilerinin olduğunu kaydetti.

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