GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

02.09.2022 - 13:36 |
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, savcılık kararıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kız husumetinden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı
İlgili Haber
Kız husumetinden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı
Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı
İlgili Haber
Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı
Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı
İlgili Haber
Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Elimizden gelenini en iyisini yapıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Elimizden gelenini en iyisini yapıyoruz

Bakan Varank ve Bakan Özer, OSB'lerde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

Bakan Varank ve Bakan Özer, OSB'lerde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi