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Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeşil pasaport talebini iletti

Anadolu Yayıncılar Federasyonu öncülüğünde bir grup gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, yeşil pasaport taleplerini iletti.

15.11.2023 - 16:16 | | ANKARA, (DHA)
Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeşil pasaport talebini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de katıldı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, görüşmede, Filistin’de yaşanan savaşın gazetecilerin yeşil pasaporta olan ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğini, 4 bin civarında basın mensubunun bu pasaportu talep ettiğini iletti.

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Burhan, "Avukatlar ya da diğer meslek grupları kadar bir talep yok. Gazetecilik dinamik bir alan sürekli krizler çıkıyor, savaş çıkıyor. O nedenle hızlı davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Burhan ayrıca farklı konularda ayrışan gazetecilerin mesleki bir ihtiyaç olan yeşil pasaport konusunda bir arada olduklarını belirterek, her görüşten gazetecinin bu konuda bir ihtiyaç olduğunu belirttiğini vurguladı.

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Hande Fırat ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de görüştüklerini hatırlatarak, destek talebini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen dosyada 5 yıl basın kartı taşımış gazetecilere yeşil pasaport verilmesi teklifi yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin talebini değerlendireceklerini belirtti. (DHA)

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