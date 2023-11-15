İstanbul'dan 'vahşeti durdurun' çağrısı! Emine Erdoğan: Bu karanlığa asla teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katıldığı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ev sahipliği yapıyor.

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan toplantıya, Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri katılıyor.

EMİNE ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Emine Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:

Tarihin vicdanı hiçbir dönemde zalimin yanında olmamıştır. Yakın geçmişte Yahudileri yok etmek isteyen aynı zalimlikle anılacaksınız. Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değildir. Yerin üstü bir cehenneme yeri altı bir çocuk metropolüne çevrildi. Böyle bir yıkımın üzerinde kim kendini güvende hissedebilir.

HANGİ ÖLÜM EŞİĞİNİ BEKLİYORSUNUZ?

Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz?

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BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Bu karanlığa asla teslim olmayacağız. İnsanı merhametle kucaklayan bir küresel anlayışı savunacağız. İnsanı geldiği yere göre değerlendiren anlayışın ilelebet karşısında olacağız.

Bütün dünyayı aynı sesle ateşkes için çabalarımızı birleştirmeye çalışalım. Filistin'deki haksız işgal son bulmalı. Gazze çocuklara aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde yeniden inşa edilmeli.

LİDER EŞLERİ 2009'DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti.

Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

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