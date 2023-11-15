Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki: Sonunuz hüsran olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ettiğini belirterek, "Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme 'Dur' diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceğiz. Toplantımızı Gazze ve Ramallah başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızda tarifi imkansız acıların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'İSTİSMARCILARA ESASLI DERS VERDİK'



28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi ile mazlum Gazze halkının yanında olduklarını net bir şekilde gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, "Buradan bir kez daha değerli katılımları ile mitingimize teşrif eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tüm genel başkanlara, siyasetçilere ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kalbi Filistin ve Gazze'deki kardeşleri için çarpan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Ertesi gün 29 Ekim'di. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir coşkuyla kutladık. Böylece öküz altında buzağı arayan Büyük Filistin Mitingi'ni bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara esaslı bir ders verdik" diye konuştu.

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'2023 BİTMEDEN KAAN'IN HAVALANDIĞINI GÖRECEĞİZ'



29 Ekim etkinlikleri kapsamında donanmanın 100 gemi ile İstanbul Boğazı'nda yaptığı geçit töreninin önemli semboller içerdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk. Bilhassa dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını orada yakinen müşahede ettik. Tabi bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah, 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİHA teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel maksat helikopterimiz Gökbey, 20 bin fit irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. İnsansız sistemlerden hava savunmaya kadar her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Son 21 yılda, ülkemizin bu anlamdaki dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden alıp bugün yüzde 20'lere düşürdüysek savunma sanayisinde de tam bağımsız Türkiye hedefimize mutlaka varacağız. Bu konuda en küçük bir şüphemiz bulunmuyor."



'ERMENİSTAN DERSİNİ ALDI, OTURDU'



Erdoğan, Türk milletinin bölgesinde hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için her açıdan güçlü olmaya mecbur olduğunu vurgulayarak, "İşte sizler de görüyorsunuz. Vatan topraklarımızla ilgili habis niyet taşıyan çevreler ne kadar dikkat ederlerse etsinler kendilerini bir şekilde ifşa ediyor. Yıllarca Ermenistan, ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu. Karabağ savaşıyla dersini aldı, oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler, bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların sonu da hüsran olacaktır. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üzerimize salanların, FETÖ'yü sinsice içimize sokanların heveslerini kursaklarda bırakmayı hep sürdüreceğiz. Bunun için önce milletçe birlik, beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Biz 85 milyon tek yürek, tek bilek olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez. Tabi bu birlik beraberliği destekleyecek diplomatik altyapıya da sahip olmamız gerekiyor. Aynı şekilde güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır" açıklamasında bulundu.



'TÜRKİYE GİBİ OLUN'



Filistin'de yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu, 2 tarafına birer bakan koymuş, basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki; 'O bakanlar beni kurtaracak' Ama o bakanlar bile Netanyahu ile beraber aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele, dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu, hayır hala olmuyor. Amerika başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa, önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra bakıyorsunuz, geri vitese takıyor. Dürüst ol; yani bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin’dekilerin durumu gibi biz istiyoruz ki dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun" dedi.



'HAMAS'IN SİYASİ PARTİ OLDUĞUNU ANLAMAYANLAR VAR'



Erdoğan, Amerika'nın ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümetinin katliamlarına 40 gündür devam ettiğini belirterek, devamında şöyle dedi:



"Okulları, camileri, kiliseleri, pazar yerlerini kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri, yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki; 'İsrail bir terör devletidir.' Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldınız. Kim aldı, yine İsrail ve Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Halen benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. Evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar, insanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler, 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler var. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum; sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla; ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol, gidicisin."

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