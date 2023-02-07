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Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

Deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

07.02.2023 - 17:06 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

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