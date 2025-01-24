Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Deniz Arman hayatını kaybetti.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Deniz Arman Kimdir? Deniz Arman'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldü?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Arman ailesinin kökleri, 1800'lü yılların sonlarında Kırım'dan İstanbul'a göç ettti.

Gazete ve haber spikeri Deniz Arman'ın babası gazeteci Ülkü Arman ve annesi Gülen Arman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Arman, ilkokul eğitimine Çankaya İlkokulu'nda başladı, üçüncü sınıfta girdiği imtihanla TED Ankara Koleji'ni kazanarak buradaki eğitimini 1979 yılında tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında askerlik görevini yerine getirdi.

Deniz Arman, kariyerine henüz öğrencilik yıllarında 'espri düşünürlüğü' ile başladı. Gırgır ve Fırt Dergisinde görev aldı.

Gazetecilik kariyerine ise 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladı. Burada muhabirlik yapan Arman, ekonomi servisindeydi. Daha sonra Milliyet dış haberler servisinde Mehmet Ali Birand ile çalıştı. 1991 yılında Milliyet'ten ayrıldı ve 1992 yılında Show TV'ye geçti.

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İlk kez Show TV'de haber sunmaya başlayan ünlü gazeteci, 1996 yılında Star TV'ye geçti. Bir yıl sonra burada haber müdürü oldu ve haber sunmaya başladı. 1999 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı ve aynı zamanda Star'dan ayrılıp Show TV'ye geçti. 2000 yılında ise hem Show hem Akşam gazetesi ile yollarını ayırdı ve Habertürk'e geçti.

2003 yılında Vatan gazetesinde yerini alan Deniz Arman, 2005 yılından itibaren Kanal D'de çalıştı. Kanal D bünyesinde hafta sonu haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmeliği yaptı.

Deniz Arman, 1985 yılında henüz üniversite yıllarında tanıştığı Bercis Gülerman ile dünyaevine girdi. Çiftin 1991 yılında Volga adında bir de oğulları oldu.

Arman, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Arman'ın durumu son aylarda iyiye gitmiyordu. Yaklaşık iki ay önce tedavi için hastaneye yatmıştı. Gazeteci ve spiker Deniz Arman'ın son isteğinin ise Maçka Mezarlığı'na defnedilmek olduğu öğrenildi.