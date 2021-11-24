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Gaybubet Evleriâ€™ne eÅŸ zamanlÄ± operasyon: 31 gözaltÄ±

Ä°zmir'de FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™ne (FETÃ–) yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, â€˜Gaybubet Eviâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan hÃ¼cre evlerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Operasyonda, aralarÄ±nda meslektenÂ ihraÃ§ edilen eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ veÂ komiser ileÂ emekli asker ve bÃ¶lge talebe mesullerinin bulunduÄŸu 31 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

24.11.2021 - 07:18 | | Halil Ä°brahim KARABIYIK/Ä°ZMÄ°R, (DHA)
Gaybubet Evleriâ€™ne eÅŸ zamanlÄ± operasyon: 31 gözaltÄ±

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÃ–â€™ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stihbarat ve KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n vermiÅŸ olduÄŸu talimatlar doÄŸrultusunda sÄ±k sÄ±k ev deÄŸiÅŸtiren ve herhangi bir Ã¶rgÃ¼tsel kaydÄ± bulunmayan kiÅŸilere kiralanan evlerde saklanan ÅŸÃ¼phelileri tespit etti. Ã–rgÃ¼tÃ¼n â€˜Gaybubet Eviâ€™ olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirirdi.

31 ÅžÃœPHELÄ° YAKALANDI

Operasyon kapsamÄ±ndaÂ aralarÄ±nda emniyet Â ve jandarma mahrem yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde bulunan mahrem imamlar, BÃ¶lge Talebe Mesulleri (BTM), meslekten ihraÃ§ edilen eskiÂ emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve komiser ileÂ 1 emekli askerin de bulunduÄŸu 31 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda iseÂ Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere Emniyete mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

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