Gastronomi turizmine dev katkı! Antalya’nın sıvı altını marka olacak

Kadim zeytin üretim merkezlerinden biri olan Antalya, "Antalya’da Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması" ile birlikte hem üreticilerini teşvik etmeyi hem de zeytinyağı kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Üreticilerin bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, hatalı uygulamaları en aza indirmek ve yüksek kaliteli zeytinyağı üretimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek yarışmanın numune kabulü 1 Aralık 2025 tarihinde başlayacak, yarışmaya son başvuru tarihi ise 16 Ocak 2026 olarak belirlendi.



Dereceye girenler ödüllendirilecek

Yarışmada yer alacak zeytinyağları, tat, koku, meyvemsilik, acılık ve yakıcılık dengesini içeren duygusal analiz ile serbest yağ asidi, polifenol değerini içeren kimyasal analiz kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan zeytinyağlarına, Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Beratları verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen üreticiler numunelerini Antalya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine ulaştırabilecek.







"Kaliteyi artırma hedefindeyiz"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zeytin ağacının binlerce yıldır Akdeniz kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Pamfilya döneminden bu yana Antalya’nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıkan bir bölge olduğunu hatırlatan Ali Çandır, "Bereketin, sağlığın ve ölümsüzlüğün simgesi olan zeytin, yalnızca bir meyve değil, aynı zamanda bir kültür, bir yaşam biçimidir. Bir dönem bölgemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi arka planda kalmış olsa da, Antalya, iklimi, bereketli toprakları ve bilinçli üreticileriyle yeniden zeytinciliğin parlayan merkezlerinden biri haline geliyor. Hedefimiz üreticimizin daha kaliteli ürünü üretmesi, tüccarın da kaliteli ürünleri pazara sunmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Antalya’nın son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Başkan Ali Çandır, "Doğru destek ve yatırımlarla bu potansiyel çok daha yükseğe taşınabilir. Coğrafi işaretli ürünlerin ve yerel çeşitlerin öne çıkarılması, Antalya zeytinyağının hem iç pazarda hem de uluslararası alanda değerini artıracaktır" dedi. Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak Antalya’nın yerel çeşidi Tavşan Yüreği Zeytine coğrafi işaret tescili aldıklarını belirtirken, polifenol, oleakantal oranı yüksek Tavşan Yüreği Zeytinyağına coğrafi işaret tescili almak için de çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



"Antalya, en değerli zeytin çeşitlerini üretiyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, zeytinciliğin dünya genelinde Akdeniz havzasında yoğunlaştığını hatırlatarak, "Dünya zeytin ağaç varlığının yüzde 90’ı Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yer alıyor. Türkiye, bu köklü kültürün güçlü temsilcilerinden biri" dedi. Geçen yıl yaklaşık 77 bin ton zeytin üreten Antalya’da Tavşan Yüreği başta olmak üzere Beylik, Gemlik, Manzalina, Domat gibi değerli çeşitlerin yetiştirildiğini belirten Erkal, bu türlerin hem sofralık hem de yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağı üretiminde öne çıktığını kaydetti. Erkal, yarışmanın zeytin ve zeytinyağında kaliteyi artıracağını söylerken, "Yarışmayla hasattan sofraya kadar üreticilerimizin yaptığı hatalı uygulamaları azaltmak, bilgi paylaşımını artırmak ve kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Antalya’daki tüm üreticilerimizin bu yarışmaya katılarak ürünlerini ulusal ve uluslararası standartlarda değerlendirme fırsatı bulacağına inanıyoruz" dedi.



"Turizmin parçası olabilir"

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, zeytin ve zeytinyağının kültürel bir miras olduğunu söylerken, zeytinyağının Antalya markası olarak tanıtılması halinde bölge üreticisi ve turizmine katkı sağlayacağını kaydetti. Zoroğlu, yarışma ile zeytinyağının markalaşmasında adım atılacağını belirtirken, "Antalya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin, kentten ayrılırken yanlarında götürebilecekleri, Antalya’yı hatırlatan en özel değerlerden biri zeytinyağıdır. Amacımız, zeytinyağını gastronomi turizminin ve yerel kimliğin ayrılmaz bir parçası haline getirmek, bu doğal değeri kentin simgeleri arasına taşımaktır" dedi.