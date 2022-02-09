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Gaspçı dehşeti! Kanlar içinde saldırganın bacağına sarılınca...

Beşiktaş'ta telefonu ve parası gasbedilen kişi, gaspçıların peşinden gidince bıçaklandı. Yaralı kişi, saldırganın bacağına sarılarak kaçmasını engelledi. Şüpheli Beşiktaş emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.02.2022 - 14:50 | | Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA)
Gaspçı dehşeti! Kanlar içinde saldırganın bacağına sarılınca...

Olay, 1 Şubat Salı günü Sinanpaşa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişi caddede yürürken iki kişi tarafından telefonu ve bir miktar parası gasbedildi. Şüphelilerin peşinden koşan Khal Mohammad Azimi, gaspçılar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Bıçaklanmasına rağmen saldırganların kaçmasını engellemek isteyen Azimi, gaspçının ayağına sarıldı. Bir süre sonra iki gaspçı olay yerinden kaçtı. Azimi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaspçı dehşeti Kanlar içinde saldırganın bacağına sarılınca...

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı, hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkali belirlendi. Azimi'yi gasbeden şüpheli Kadir E., Köyiçi caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadir E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "yağma(Gasp)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasbedilen Khal Mohammad Azimi ise İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi.

Gaspçı dehşeti Kanlar içinde saldırganın bacağına sarılınca...

Yaşanan dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki gaspçının Azimi'yi darbetmesi ve bıçaklaması görülüyor. Azimi, yaralanmasına rağmen gaspçının kaçmasını engellemek için ayağına sarılıyor.

Gaspçı dehşeti Kanlar içinde saldırganın bacağına sarılınca...

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