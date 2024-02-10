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GAP ilişki türü | GAP ilişki ne demek, bariyer ilişki nedir?

GAP ilişki ne demek, bariyer ilişki nedir? Sosyal medyada son günlerde GAP ilişki popüler oldu. İlişkiler şekil değiştirdi. Love bombing, ghosting, gaslighting derken şimdi de GAP ilişki gündeme geldi. Gap kelimesi İngilizcede boşluk anlamına geliyor. Bu ilişki parçalı ve boşluklu bir ilişki yaşamak da anlamına geliyor. İşte Sosyal medyada gündem olan GAP ilişki ne, bariyer ilişki nedir? Sorularının detaylı cevapları…

10.02.2024 - 13:36 |
GAP ilişki türü | GAP ilişki ne demek, bariyer ilişki nedir?

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