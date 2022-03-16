Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olan Galatasaray umutlu. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı bileti nasıl alınır? İşte detaylar…

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak. ,

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor. Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz.