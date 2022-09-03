Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını açıkladı.

TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı gündemi meşgul ederken bir üzücü gelişme daha yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten paylaşılan bilgiye göre; olay sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.