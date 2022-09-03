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Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

03.09.2022 - 16:51 | | DHA
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını açıkladı.
TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı gündemi meşgul ederken bir üzücü gelişme daha yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten paylaşılan bilgiye göre; olay sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Galatasaray Adasına silahlı saldırı

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Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

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