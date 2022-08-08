'Futbolda Şike' kumpası davasında son soruşturmanın açılması kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski hakim ve savcı hakkında FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle geçtiğimiz sene iddianame hazırlamıştı.

İddianameyi inceleyen Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında son soruşturmanın açılması talebini kabul etti. İddianamenin Yargıtay'a gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, suç konusu olayın olduğu tarihte 1. sınıf hakim ve savcı oldukları için şüphelilerin yargılamalarının Yargıtay'da yapılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği belirtilmişti. İddianamede, örgütün "futbolda şike" olarak bilinen operasyon ile Aziz Yıldırım'ı tutukladığı, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarını "Aziz Yıldırım'ı ver kurtul" şeklinde aleyhinde ifade vermek için yönlendirdiği aktarılmış, bu şekilde örgütün yargı yoluyla Fenerbahçe Kulübünü ele geçirerek Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek istediği kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Mehmet Berk'in, soruşturma aşamasında gizli tanıklar ortaya çıkararak ya da diğer mahkemelerde yapılan yargılamalarda yer alan gizli tanık beyanlarını soruşturma dosyası ile irtibatlandırmak suretiyle kişilerin suçlu olduğu algısını yaratmaya çalıştığına yer verildi. Şüpheli Mehmet Ekinci'nin, gerekçeli kararda, hukuki üslubun dışına çıkarak sanıklar ile alay edercesine cümleler kullandığı anlatılmıştı. İddianamede, şüpheli Mehmet Berk'in 8 ayrı suçtan toplamda 26 yıl 6 aydan 88 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Şüpheli Zekeriya Öz'ün 6 ayrı suçtan 21 yıl 9 aydan 86 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, şüpheli Mehmet Ekinci'nin ise 4 ayrı suçtan 13 yıl 10 aydan 43 yıla kadar hapsi istenmişti.

Diğer şüphelilerin de "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.