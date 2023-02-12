Fuat Oktay'dan flaş açıklama: Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerle ilgili son gelişmeleri açıkladı. 230 bini aşkın hasarlı binanın tespit edildiğini ve tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Oktay, “Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli bir süre de devam edecek. Hasar tespiti ile ilgili çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda da 6 bini aşkın uzman hasar tespit uzmanımız çalışmalarına devam ediyor. Toplam 230 bin binanın, hasar tespit ekiplerince incelendiğini, 966 bin 544 bağımsız birimin tamamı çalışılmış durumda. Hasarsız olan binalarda, ev sahibi vatandaşlarımızın yerleşebilmeleriyle ilgiliyse 108 bin bina, 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edildi. 58 bin bina, 438 bin bağımsız birimde de az hasar tespit edilmiştir. Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır.” diye konuştu.

“Hatay Havalimanı’nın bakım onarım çalışmaları tamamlandı”

Hatay Havalimanı'nın tekrar kullanıma açıldığını belirten Oktay, “Toplamda 12 bin 322 iş makinamızı da çok aktif olarak kullanıyoruz. 24 gemi, 70 uçak ve 112 helikopterle sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlarımızı da aktif olarak kullanıyoruz. Hatay Havalimanı’nın bakım onarım çalışmaları da tamamlanmış durumdadır. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Her türlü operasyon için kullanmaya başladık” ifadelerini kullandı.



“Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kentin kurulma çalışmaları başladı”

Oktay, yurttaki tüm stokların bölgelere aktarıldığını ifade ederek, “Barınma çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2.6 milyona yakın battaniye bölgeye göndermiş durumdayız. Tüm bölgeyi desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye’de var olan stoklar tamamen sahaya yönlendirildi. Yurt dışından gelen yardımlar ve sınır dışından satın alım süreçleri de tüm hızıyla devam edecek. Çadır ve konteyner kentlerin kurulum işleri de devam ediyor. Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kentin kurulma çalışmaları başladı. Toplam barınan afetzede vatandaşımız bir milyon 200 bin kişiyi bulmuştur. 400 bine yakın da kayıtlı tahliyemiz var” dedi.



“Sahipsiz 574 evladımızdan 76’sı ailelerine teslim edilmiş durumda”

Kimsesiz depremzede çocukların ailelerinin bulunmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

“Bugün itibarıyla 10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumda. Bölgede haberleşmenin konusunda sıkıntı çeken bazı bölgelerimiz oldu. Operatörlerle görüşerek depremin olduğu andan itibaren tüm görüşmeleri ücretsiz olarak sağlayacaklar. 233 bin isimsiz kahraman hem merkezde hem sahada çalışıyor. Güvenlik tedbirleri artmış durumda. Refakatiz çocuklar konusunda son derece hassasız. Annesi ve babasını kaybeden çocuklarımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. 574 evladımızdan 76’sı ailelerine teslim edilmiş durumda. 380 çocuğumuzun hastanede tedavisi devam ediyor. Sevgi evlerine yerleştirdiğimiz çocuk sayısı 118’dir. 503 çocuğumuzun kimlikleri belirlenmiş durumda geriye kalan 71’nin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. İnşallah bir an evvel kimliklerini tespit edip aileleriyle buluştururuz.”

Toplantıda, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve AFAD Başkanı Yunus Sezer yer aldı.