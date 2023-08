Frida Kahlo, Meksika doğumlu olan ünlü bir ressamdır. Bu sanatçı kişiliğinin yanında devrimci ve feminist bir yapısı olduğunu söylemekte mümkündür. Kısa geçen ömründe oldukça fazla eser vermesi ile tanınmıştır. Öldüğünde daha 47 yaşındaydı. 6 Temmuz 1907 yılında doğan Frida Kahlo öldüğünde tarih 13 Temmuz 1954'ü gösteriyordu.

Frida Kahlo Eserleri Nelerdir?

Frida Kahlo'nun her eseri son derece çarpıcı özelliklere sahiptir. Her eserinde derin bir sanat anlayışı ortaya çıkarmıştır. The Broken Column ve Frida And Diego Rivera en dikkat çekici eserleri arasında yer alır. Tabi bunlar dışında daha birçok eserin sahibi olan Kahlo, gerçek hayatı tablolara muhteşem bir şekilde yansıtmıştır. Zaten The Broken Column adlı eserinde büyük bir acı ve üzüntü bulunur. Buda 1925 yılında geçirdiği kaza sonrasında yaşadıklarıdır.

Kahlo'nun diğer önemli eserleri ise şöyledir;

- Henry Ford Hastanesi

- İki Frida

- Yaralı Geyik

- Umut Olmadan

- Viva La Vida

- Roots

- Diego and I

Frida Kahlo Eserleri'nin Özellikleri

Frida Kahlo birçok üzücü olay yaşadığı için hayatı acı dolu geçmiştir. Bu acıları onun eserlerinde görmek mümkündür. Yani onun eserleri aşk, acı, umutsuzluk ve bunlara benzer duygular içerir. Ayrıca 143 eseri olan Kahlo'nun 55 eseri otoportre şeklindedir. Son derece feminist bir yapısı olduğuda bilinmektedir.

Kahlo'nun eserleri genellikle farklı ve etkileyici bir şekilde olmuştur. Çoğu eserinde karmaşık duyguları dikkat çekici bir biçimde yorumlamıştır. Birazda gizemli bir sanat anlayışı olması onu ön plana çıkarmaya yaramış.

Diego Rivera Kimdir?

Frida Kahlo, ünlü ressam Diego Rivera'ya saplantılı bir şekilde aşıktı. Ancak onunla evlenmesi hayatını dahada zora sokmuştur. Çünkü eşi evlendikten sonra başka kadınlar ile görüşmeye devam etmiştir. Özellikle Diego And I adlı eserinde alnına eşini yerleştirmişti. Diego'nun alnında ise üçüncü bir göz vardı. Buda onun başka kadınlar ile görüşmesini yansıtmıştır.