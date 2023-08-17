Frida Kahlo, Meksika doÄŸumlu olan Ã¼nlÃ¼ bir ressamdÄ±r. Bu sanatÃ§Ä± kiÅŸiliÄŸinin yanÄ±nda devrimci ve feminist bir yapÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemekte mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. KÄ±sa geÃ§en Ã¶mrÃ¼nde oldukÃ§a fazla eser vermesi ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼nde daha 47 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. 6 Temmuz 1907 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Frida Kahlo Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde tarih 13 Temmuz 1954'Ã¼ gÃ¶steriyordu.

Frida Kahlo Eserleri Nelerdir?Â

Frida Kahlo'nun her eseri son derece Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶zelliklere sahiptir. Her eserinde derin bir sanat anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. The Broken Column ve Frida And Diego Rivera en dikkat Ã§ekici eserleri arasÄ±nda yer alÄ±r. Tabi bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda daha birÃ§ok eserin sahibi olan Kahlo, gerÃ§ek hayatÄ± tablolara muhteÅŸem bir ÅŸekilde yansÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±r. Zaten The Broken Column adlÄ± eserinde bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ bulunur. Buda 1925 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kaza sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±dÄ±r.Â

Kahlo'nun diÄŸer Ã¶nemli eserleri ise ÅŸÃ¶yledir;

- Henry Ford Hastanesi

- Ä°ki FridaÂ

- YaralÄ± GeyikÂ

- Umut OlmadanÂ

- Viva La VidaÂ

- Roots

- Diego and I

Frida Kahlo Eserleri'nin Ã–zellikleri

Frida Kahlo birÃ§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ olay yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayatÄ± acÄ± dolu geÃ§miÅŸtir. Bu acÄ±larÄ± onun eserlerinde gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Yani onun eserleri aÅŸk, acÄ±, umutsuzluk ve bunlara benzer duygular iÃ§erir. AyrÄ±ca 143 eseri olan Kahlo'nun 55 eseri otoportre ÅŸeklindedir. Son derece feminist bir yapÄ±sÄ± olduÄŸuda bilinmektedir.

Kahlo'nun eserleri genellikle farklÄ± ve etkileyici bir ÅŸekilde olmuÅŸtur. Ã‡oÄŸu eserinde karmaÅŸÄ±k duygularÄ± dikkat Ã§ekici bir biÃ§imde yorumlamÄ±ÅŸtÄ±r. Birazda gizemli bir sanat anlayÄ±ÅŸÄ± olmasÄ± onu Ã¶n plana Ã§Ä±karmaya yaramÄ±ÅŸ.

Diego Rivera Kimdir?Â

Frida Kahlo, Ã¼nlÃ¼ ressam Diego Rivera'ya saplantÄ±lÄ± bir ÅŸekilde aÅŸÄ±ktÄ±. Ancak onunla evlenmesi hayatÄ±nÄ± dahada zora sokmuÅŸtur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÅŸi evlendikten sonra baÅŸka kadÄ±nlar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam etmiÅŸtir. Ã–zellikle Diego And I adlÄ± eserinde alnÄ±na eÅŸini yerleÅŸtirmiÅŸti. Diego'nun alnÄ±nda ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir gÃ¶z vardÄ±. Buda onun baÅŸka kadÄ±nlar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yansÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±r.

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