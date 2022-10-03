Foça açıklarında, Yunanistan'ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.00 sıralarında, Aslanburnu açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı. Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.